Kümnekordne meister läks pensionile

Kui Siivo Sokk 2. klassi poisina esimesse käsipallitrenni jõudis, ei osanud ta uneski näha, et 34-aastasena aktiivse käsipallurina tegevuse lõpetamisel on ta kümnekordne Eesti meister meeste käsipallis, mitmekordne Balti liiga võitja ja sama liiga finalist. Eurosarjas on ta mänginud 16 hooajal. Lisaks on Sokk esindanud Eesti riiki nii noorte- kui meestekoondises. Seega on ta auga väljateeninud nii-öelda käsipalluri pensionile minemise.