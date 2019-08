President Kersti Kaljulaidi äratundmisel on Kagu-Eesti eripära seto kultuuriruum, mis juba toob piirkonda turiste. «Kuigi meil on selliseid väikeseid piirkondlikke kultuure mujalgi – mulkidel, saarlastel, kihnlastel. Just kihnlased on osanud setodega võrreldaval määral seda esile tõsta ja ka näidata. Minu side Setomaaga on eriline sellegi poolest, et abikaasa on pärit Kolpino saarelt (asub Lüübnitsa lähedal Venemaal – M.M.) ning tuleb välja, et minu lapsed on poolsetod.»

Saatse Seto Muuseumis ostis riigipea ka seto toitude raamatu, et proovida teha oma lastele sõira.

Leevil ajakirjanikega kohtunud president pidas liigutavaks, et inimesed tulevad sadade kaupa ja tahavad rääkida. «Selle ma võtangi kaasa. Kuna pöördun tihtipeale Eesti rahva poole, siis kusagilt peavad need mõtted tulema ning tavaliselt tulevad need teiste inimestega rääkides.

Minu sõnum siinsetele inimestele on: meie kõik armastame ühtemoodi Eestit ja oleme sarnased. President on lihtsalt üks võrdsete seas, keegi, kellele on antud tribüün siin kuuldud mõtete selgemaks sõnastamiseks. Koostöös ministeeriumidega õnnestub võib-olla ka midagi muuta, kui kuuled mitmel pool samasuguseid murekohti. Nii olen kuulnud mitmelt kohtumiselt, et omavalitsustele minev raha võiks tulla otse mingist maksust, selle asemel et seda kokku korjata saja erineva programmi kaudu.»