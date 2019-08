VIDEOLUGU: Riigipea kopsis end lõõtsaajalukku

Oma töökojas presidenti võõrustanud Heino Tartes on küllap üks peasüüdlane selles, et teppo-tüüpi lõõtspill on pärast sajandivahetuse mõõnaaega praegu läbi tegemas tõelist uuestisündi. Juurde kasvab nii uusi mängijaid kui ka neid, kes soovivad ise endale lõõtspilli valmis teha.