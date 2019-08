Praktikantidega on Kolki sõnade kohaselt samas vaja tegeleda – enamik vajab tähelepanu ja aega, seetõttu on praktikanädalatel ja kuudel juhendajatel koormus tavapärasest oluliselt suurem. Wermos on tema sõnul tänavu praktikante ka Soomest ja Lätist. «Meie arvates on kõik praktikandid väga tublid ja järelkasvu lootust meil on,» lisas Kolk.