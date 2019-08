Seeneline kohtus omalaadse karuga

Juuli viimasel päeval otsustas ta Rõuge vallas Sännas seeni korjama minna. «Kummardusin seene kohale ja tõstsin pilgu, et ehk leidub läheduses veel mõni seen. Järsku tardusin, sest mahalangenud puu sarnanes esmapilgul väga lamava karuga.» Kui naine oli esimesest ehmatusest üle saanud, hakkas ta «karu» lähemalt vaatama. «Tundus, et midagi on siiski puudu. Kohendasin üht silma ja panin samblast kõrvad, kõik muu jäi looduslikuks. Nii see pilt sündis.»