Pottsepp Paul Pääsol oli foto tegemise ajal parasjagu käsil Põlvamaale Partsi külla ahju ehitamine. Tema kinnitusel on eri tüüpi kivid oma omadustelt sarnased, olulisem on, kuidas on ahi ehitatud.

Lõuna-Eestis tegutseva pott­sepa ja koolitaja Paul Pääso sõnul on puuküttega ahi eriti hajaasustuses maja küttekehana igati omal kohal ka tänapäeval. Muidugi juhul, kui see õigesti ehitada. Ta on kohanud ka juhtumit, kus pliidi soemüür vale konstruktsiooni tõttu plahvatas. Töö üks raskemaid aspekte on kohati aga suhtlus tellijatega.