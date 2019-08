Küsitlus: millise tarkusetera annate uueks õppeaastaks lastele kooliteele kaasa?

«Kool pakub paljutki, aga püüdke vastu võtta see, mis teid innustab ja tähelepanu äratab. Muu tuleb lihtsalt ära teha, kunagi võib saadud infost isegi kasu olla. Koolis on kõige raskem jääda iseendaks. See on tasakaalu leidmise õppimine ühiskonna normide, koolikaaslaste ja õpetajate arvamuse ning enese olemise vahel. Te ei tee kunagi midagi valesti. Usaldage seda, mis teiega sünnib ja saate just enda arenguks vajalikke kogemusi. See on teekond läbi raskuste oma tõelise mina poole.»