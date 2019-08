Võrus Räpina maanteel suletakse Kooli ja Põllu tänavate vaheline lõik.

Tänavalõigu sulgemine on tingitud vajadusest vee- ja kanalisatsioonitorustike paigaldamiseks tavalisest sügavama - 4 m sügavuse kaeviku kaevamiseks. Kuna liiklusest tulenev vibratsioon võib kaeviku muuta varisemisohtlikuks, on nimetatud tänavalõigu sulgemine ohutuse tagamiseks hädavajalik. Kohalikele elanikele ja ettevõtetele on ligipääs jätkuvalt tagatud.