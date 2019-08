Politseinike sekkumine lõpetas öösel Valgas lärmaka peo

Valga piirkonnavanem Kairi Ruus rääkis, et teatele reageerinud politseipatrull sisenes korterisse, kust lärm kostus ning vestles seal viibinud naise ja mehega. „Muusika keerati kinni ning nad lubasid ühest suust, et lähevad ära magama ning ei sega enam naabrite rahu. Paraku see nii aga polnud, sest niipea kui mundrikandjad maja eest lahkusid, keerati muusika jälle põhja ning naabrid ei saanud taas magada,“ kirjeldas Ruus.

Ta lisas, et politseinikel tuli uuesti ette võtta juba tuttav tee. „Sellelgi korral püüdsid korrakaitsjad heaga selgeks teha, et on öö ning on keelatud sedavõrd kõva lärmi teha ja naabrite rahu häirida. Maha peeti pikk vestlus, mille lõpuks paistis korteris viibinud inimestel selge olema, kuidas tuleb samas majas elavate inimestega arvestada ning nende heaolu tagada,“ vahendas politseinik.

Piirkonnavanema sõnul olid aga politseinike korduvad käigud korterisse ning selgitused pererahvale nagu hane selga vesi ning pidu jätkus mõne aja pärast taas. „Kuna pidulised head sõna ja soovitusi ei kuulanud, ei jäänudki politseinikel varahommikul muud üle, kui heli tekitav seadeldis enesega kaasa võtta. Siis pidu rauges ning majja saabus vaikus. Edasi vaatab politsei menetluse käigus, kuidas lärmakad pidulised kuulekamale ja kogukonnaga arvestavale käitumisele mõjutatud saavad,“ selgitas Ruus.