Leebiku kauplus sulges uksed

Viimati Coopi ketti kuulunud kauplus oli selles hoones tegutsenud üheksakümnendatest aastatest. Sulgemiseni viis klientide nappus. Coop Eesti Keskühistu kommunikatsioonijuht Martin Miido ütles, et Leebiku pood on klientide vähesuse tõttu kahjumlikult tegutsenud juba mitu aastat ning paraku see kahjum süvenes iga aastaga. «Kuna lisaks üha süvenevale kahjumlikkusele avaldas ka kaupluse juhataja soovi minna pensionile, siis sellest sündis ka lõplik otsus kauplus sulgeda.»

Kohe poe kõrval elav Aare ütles, et ostis muidu oma toidukaubad kohalikust poest ja rahvast käis sinna kaugemaltki. «Nüüd on asi viletsam, tuleb kaugemale minna. Pikassillas on ainult bensukas, seal on kallis lõbu. Riidaja on esimene koht, kus pood on, ja järgmine on Tõrva. Sellest on hea, et bussid käivad, probleemi ei ole.»