Eesti meistrid sprindis on Talihärm ja Ermits

Talihärm lõpetas 7,5 km pikkuse distantsi ajaga 23.20,2, eksides tiirudes kokku vaid ühel korral (0+1). Hõbedale tuli Meril Beilmann (+0,56; 0+3), pronksmedali sai täna kaela Tuuli Tomingas (+1.04; 0+2).

Talihärma sõnul oli kuldmedal juba enne võistluste algus sihikule võetud. «Kui juba Eesti meistrivõistlustel starti tulen, siis ikka on eesmärgiks meistritiitel,» ütles ta.

Talihärm on teinud suvise ettevalmistuse USA-s, Eestisse saabus ta üleeile. «Suvi USAs on kulgenud edukalt. Olen saanud korralikult koos tugevate treeningkaaslastega treenida ja olen terve püsinud. Suve alguses keskendusin uue kabaga kohanemisele ning kogu suve olen keskendunud targalt harjutamisele,» rääkis Talihärm.

Tänase osas kommenteeris sportlane, et tiirus oli enesetunne hea, rajal aga kimbutas reisiväsimus. See aga Talihärma ei morjenda, homme on ta uute eesmärkidega taas stardis. «Homne eesmärk on lasta alla 20 märki ning olla rajal kiireim,» sõnas ta.

Kalev Ermits alistas 10 km pikkuse sprindidistantsi ajaga 26.33,5, tiirudes eksis vastne Eesti meister kokku neljal korral (3+1). Teiseks tuli Rene Zahkna (+0,41; 2+2), kolmanda koha sai külalisvõistleja Lätist – Roberts Slotins (+41,8; 2+2). Täna oma esimese biatloni võistlusstardi teinud Raido Ränkel sai kuue möödalasuga kirja neljanda koha (+1.00,3; 4+2).

Laupäeval selguvad Eesti meistrid ühisstardist sõidus. Võistlused algavad kell 11.15.

Sprindivõistluse võitjad vanusegruppide kaupa:

N17 – Demi Heinsoo

M17 – Mark Iljin

N19 – Lisbeth Liiv

M19 – Markus Rene Epner

N22 –Ieva Puce (LAT)

M22 – Kristo Siimer