Galerii: Noortepäev tõi tõrvakad keskväljakule

Egon Ilissoni kohta märgiti, et tegemist on inimesega, kes on iga kell valmis kohalikele nende ettevõtmistes appi tõttama. «Teda võib tihti leida eest piirkonna kettagolfiradadel, kus ta on kas rada hooldamas või ise mängu harrastamas. Lisaks sellele ei pea ta kunagi vaevaks esindada valda erinevatel spordivõistlustel. Peale selle armastab ta ka mõttemänge ning on panustanud kohalikku mälumänguturniiri,» seisab mehe iseloomustuses.