Antslasse jõudis mobiilne loodusteaduste õppekoda

Päev hiljem tutvustas Allen Luigas Alro Metal OÜ esindajana koolirahvale haagist lähemalt. Allen Luigase sõnul oli haagislabori ehitus Alro Metal`i jaoks põnev väljakutse, kunagi varem pole nad ehitanud haagisesse õppeklassi – laborit. On suur tõenäosus, et ühtki teist sellist, ratastel õppeklassi, Eestis polegi.

Kuigi haagise üleandmine oli planeeritud läbi viia töiselt ja tagasihoidlikult, oli keskpäevaks kogunenud hoovile omajagu huvilisi, kes kõik ka haagisega lähemalt tutvuda said. Haagise vastuvõtjad ei pidanud pettuma - see, mida osati haagisesse planeerida, on seal olemas. Janek Joab`I fotode kaudu on haagisesse jõudnud ka tükike kohalikku metsa. Töö haagislabori sisustamiseks jätkub – kaasaegsete õppevahendite ostu toetab samuti Euroopa Sotsiaalfond meetme «Kaasaegse ja uuendusliku õppevara loomine ja kasutuselevõtt» raames.