Lõuna-Eestis vajatakse olmeabivahendeid ja ratastoole

Tartu Invarus abivajajaid teenindava Maigi Luigendi sõnul kasvab abivahendikeskuse külastajate arv pidevalt ning alates talvisest avamisest kuni tänaseni on leidnud erinevaid lahendusi üle 2000 inimese. “Lisaks abivahendite väljaostmisele kasvab iga kuuga ka abivahendite üürimine,” märkis Luigend, kelle sõnul on abivahendikeskusest kõikjal Eestis pidevalt välja üüritud ligi 10 000 abivahendit.

Üllatavalt suur huvi on lõuna-eestlastel Luigendi sõnul just olmeabivahendite vastu. “Näiteks üsna palju on esimese poolaasta jooksul soetatud tualetipoti kõrgendusi, haaratseid asjade kättesaamiseks, hooldusvoodite madratseid ja soki jalgatõmbamiseks mõeldud abivahendeid,” loetles Luigend.

Liikumisabivahendite osas eristub aga Invaru abivahendikeskus Tartus teiste piirkondade esindustest abivajajate suure huvi tõttu standardratastoolide vastu. “Kui mujal üle Eesti on meil tavaliselt kokku aasta jooksul pidevalt üüris umbes 2000 ratastooli, siis Tartu esindusest võeti mitmeid ratastoole üüri juba esimestel kuudel pärast esinduse avamist ning huvi nende vastu on iga kuuga aina kasvanud,” märkis klienditeenindaja, kuid lisas, et samuti tunnevad kohalikud huvi ka neljarattaliste tugiraamide vastu. Lisaks on Tartu esindusest soetatud tänaseks üle saja kargu ja kepi ning nendega koos ka vajalikke karguotsikuid.