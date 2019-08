Fotod: presidendi Kagu-Eesti töönädala viimane päev möödus tegusalt

Presidendi viimane Kagu-Eesti päev algas Valio Võru Juustutööstuses. Praegu on Valio Eesti suurim piimatööstus ning Baltikumis viies. «Kuigi piimatooted on eestlaste toitulaual väga olulisel kohal, toodetakse juba täna Eestis toorpiima ligi kaks korda rohkem, kui me ise tarbime. See tähendab, et tegemist on selgelt ekspordile suunatud tööstusega. Nagu ettevõtte juhid ise ütlesid – perspektiivi on sektoris palju ning konkurentsi veelgi rohkem,» kirjutas president.