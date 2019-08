Rannahooaja kokkuvõte: purjus mehed ja järelevalveta lapsed

„Inimesed küll teavad, et alkoholijoobes vette minek on ohtlik, aga peale märjukese tarvitamist see ohutunne kaob. Ei saada hakkama maa külgetõmbejõuga ega veepinnal püsimisega,“ ütles G4S rannavalve juht Henry Seemel.

Abistav käsi tuli rannavalvuritel ulatada ka uppumisohtu sattunud lastele. „Kui vetelpäästjal tuli appi tõtata uppumisohus lapsele, siis lapsevanemat polnud enamasti lähedal ja või isegi rannas mitte. Vees satuvad ohtu ennekõike need lapsed, kelle tegemisi lapsevanem ei jälgi,“ ütles Seemel. Muret tegi vetelpäästjatele üha sagenev tendents, et väikesi lapsi lubatakse täiesti omapäi ujuma. „Rannavalve ega vetelpäästjad siiski vanemlikke kohustusi kelleltki üle võtta ei soovi ja igat last eraldi jälgida paraku ei jõua, kui rannas on suur hulk rahvast. Lapse eest vastutab alati lapsevanem.“