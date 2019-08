Fotod: Tõrva Raadio esitles raamatut

Tõrva vallavanem Maido Ruusmann lausus, et tal oli toona ja on praegu veel rohkem hea meel, et viis ja pool aastat tagasi Tõrva noortevolikogule välja pakutud idee teha Tõrvas oma raadio langes viljakale pinnasele. «See sütitas meie noored, liidab neid ja hoiab tugevat sidet kodukohaga,» lausus Ruusmann.