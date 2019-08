Ringkäigu viis läbi direktor Koit Nook, kelle sõnul jäid fuajees alles üksnes õpilaste kapid, mis näitab, et neid on hästi hoitud.

Uhkusega näitas koolijuht uut sööklat, kus hakkavad söömas käima ka gümnasistid. Söögivahetund on nüüdsest kümne minuti võrra lühem, s.o 20 minutit. Akna all ootavad õppureid kaks piimaautomaati, et nad neile ette nähtud klaasitäie päeva jooksul ikka kätte saaksid.