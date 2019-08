Eesti meistrid ühisstardiga sõidus on Tomingas ja Zahkna

“Eile oli sõit väga raske, kuid siiski suutsin endast maksimumi anda,” peegeldab Tomingas eilset. “Täna alustasin võistlust rahulikult ning sõitsin kõiki ringe kerge varuga. Tiirudes olid täna olud võrdlemisi lihtsad,” sõnab vastne Eesti meister. Suvise ettevalmistushooaja osas on Tomingas samuti rahulolev. “Ettevalmistus on sujunud suurepäraselt. Olen saanud treenida ilma suuremate tagasilöökideta ja olen kogu treeningprotsessi väga nautinud. Usun, et siit on talvist võistlusperioodi silmas pidades hea edasi minna,” lausus Tomingas.