Fotod: tuntud talu viljakuivatis puhkes tulekahju

Sündmuspaigal viibinud Tõrva päästekomando meeskonnavanem Martin Kõiv ütles, et viljakuivatis süttis vili umbes ruutmeetri suurusel alal. «Õnneks on hetkel asi kontrolli all. Jõudsime õigel ajal, laseme hetkel keskmist viljakuivatit tühjaks. Seal sees on väike põleng, mis annab ülevalt suitsu välja. Arvatavasti on vili kinni jäänud, suuremad tükid sees, seda ikka juhtub. Tavaliselt on seda pigem kevadel, mitte nii hilja,» lausus Kõiv kella 20 paiku.