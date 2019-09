«Kodutunne» tuli Valgamaa perele appi

Naine on lapsepõlvest saati elanud kahe korteriga puidust eramus. Pere kõrval elavad naise isa ja tädi. Kui vana majaga tegemist on, Kersti Vassiljeva täpselt ei teagi. «Üle 50 aasta kindlasti.»

Kõik on väga ilus ja toimib hästi. See oli mulle suureks abiks. Mul ju kolm last ja nüüd palju lihtsam, ütles pereema Kersti Vassiljeva.

Vassiljeva sõnul oli saatesse sattumine talle suur üllatus. Selgus, et selle tegijatele andis vihje tema sõbranna. Naine lausus, et on tehtud töödega igati rahul.

«Kõik on väga ilus ja toimib väga hästi. See oli mulle suureks abiks. Mul ju kolm last ja nüüd palju lihtsam,» on tema esimesed muljed.