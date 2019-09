Prokuratuuri pressinõunik Kauri Sinkevicius täpsustas, et teo toimepanija ja täpne pussitamise motiiv on siiani teadmata. «Veel ei ole kuriteos kahtlustatavana kedagi üle kuulatud. Politsei teeb jätkuvalt tööd, et nii kahtlustatav kui ka teised juhtumi üksikasjad välja selgitada,» lisas ta.