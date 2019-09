Valga valla proua tähistas sajandat sünnipäeva

“Elu on olnud kirev, nagu lapitekk,” rääkis Rosalie möödunud aastaid meenutades. Näiteks on Vabadussõja järgselt sündinud ja hiljem kodumajandust õppinud juubilar surunud kätt Konstantin Pätsil enesel.

Tänast elu hindab Rosalie heaks: “Vanainimesele on kõik tarvikud ja abivahendid olemas. Ja tervis on rahuldav.” Sellega nõustusid ka sünnipäevalapse pereliikmed, kelle sõnul pole hakkajal vanadaamil juba ammu arsti juurde asja olnud.

Suur juubel valmistab Rosaliele rõõmu ja uhkust. “On väga hea meel, et mind meeles peetakse. Külalisi ja õnnesoove on olnud väga palju”, rääkis Rosalie ning lisas, et kui ümberringi on nii palju häid inimesi, ei saagi ära surra: “Katsun ikka edasi elada”