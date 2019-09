Räpinas avati kunagisele koolijuhile pink

Pingi avas kunagise koolijuhi auks kooli vilistlaskogu ja see sai teoks tänu Räpina vallavalitsuse toetusele.

Vilistlaskogu nimel võttis sõna Uno Kaldmäe öeldes, et Oskar Tuvik on koolidirektorina meelde jäänud mehena, keda austati. Lugupidamine ei tulnud mitte hirmust tema ees vaid direktori olekust. Ka Räpina õppejuht Maie Oper ütles, et Tuvik oli alati tasakaalukas ja laialdaste teadmistega. Direktor suhtus hoolivalt oma personali, viis pedagooge reisile, olles neile ise suurepärane giid. Tuviku ajal hiilgas Räpina kool ka sportlike tulemustega ning paistis silma olümpiaadidel.

Vallavanem Enel Liin sõnas pingi avamisel, et tema peres on mälestuste hoidmisel olnud alati oluline roll ja kooli puhul on tema jaoks olnud nendeks sümboliteks kolm olulist asja: koolikell, -pink ja direktor. Enel Liinile oli Oskar Tuvik direktoriks kolmel gümnaasiumi-aastal. Vallavanem lisas, et kohalik omavalitsus on ütlemata tänulik Oskar Tuvikule nende 36 aasta eest, millal härrasmees neile direktoriks oli. „Kindlasti suuname praegust kooli sama rada edasi käima,“ ütles vallavanem.

Volikogu esimees Teet Helm meenutas, et tunneb Tuvikut juba rohkem kui 45 aastat. Üheks kokkupuutepunktiks oli metsamajand, kus koolidirektor oli sage külaline. Ikka selleks, et arutada, kuidas saaks kool ja metsamajand paremini omavahel koostööd teha. Helm tõi välja, et Tuvik kuulus omal ajal ka niinimetatud direktorite nõukogusse kui ka linna- ja vallavolikogusse. Ta oli vahepeal ka volikogu esimees.

Tuvik ise ütles, et on ütlemata tänulik, et nii palju rahvast tema pingi avamisele kogunes ning et selline tore pink tema auks avati. Ta meenutas, et tuli Räpinasse, kui oli 23-aastane ja valiti direktoriks 29-aastaselt, olles tol ajal Eesti koolides üks nooremaid direktoreid. „Minu ülesanne oli teha nii, et siinsed õpilased ja õpetajad oleksid jätkuvalt uhked, et nad on just selle kooli õpilased,“ ütles Tuvik.

„Meie koolil olid muuhulgas sõpruskonnad Aserbaidžaanis ja Taga Karpaatias, õpilased käisid seal tööd tegemas, et saada aimu, kuidas seal elatakse," meenutas ta. Tuvik soovis omalt poolt õpilastele head töötahet ning õpetajatele rahulikku meelt. „Mind on autasustatud nii palju, et rohkem pole enam võimalik. Püüan sellel pingil ikka käia salaja istumas,“ võttis Tuvik oma emotsioonid kokku. Piduliku sündmuse lõpetuseks mängis Ants Järv lõõtsal Tuvikule loo „Ainult sulle.“