Keskväljakul asuv hoone sai puhtamaks

Vallavanem Margus Lepiku selgitusel teeb ühest küljest rõõmu, et väljak on populaarne ning noored tahavad seal aega veeta. Siiski tuleb harjutada ka ümbruse eest hoolitsemist ja vastutust.

«See on kõigi elanike ühine keskväljak. Usun, et siin täna töötavad noored lähevad koju mõistmisega, et midagi rikkuda on lihtne – korda teha aga hoopis keerulisem,» rääkis Lepik ning julgustas elanikke korrarikkumistele reageerima.