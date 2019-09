Otepää poliitik asus tööle Valga vallavalitsusse

Mare Raid on lõpetanud Pärnu I Keskkooli ning E. Vilde nimelise Pedagoogilise Instituudi vene filoloogina. Raidil on ka pedagoogika ja filoloogia magister.

Raid on Otepää vallavolikogu liige ning on olnud vallavalitsuse liige ja täitnud ka Otepää vallavanema ülesandeid. Ta on töötanud turismispetsialistina ning EAS-i Turismiarenduskeskuses turismikonsultandina. Raid on olnud Pärnumaa kutsehariduskeskuse projektijuht, õppe koordinaator ning kooli juhtkonna liige. Samuti on Raid töötanud Valgamaa Arenguagentuuris maakonna arengustrateegia projektijuhina.