Muusikakooli uueks direktoriks sai Helen Kirsi

Koolijuht on pärit Rakverest. Ta on lõpetanud Rakvere gümnaasiumi, Heino Elleri nimelise muusikakooli, Tartu Ülikooli Viljandi kultuuriakadeemia koolimuusika erialal ja Eesti Muusikaakadeemia muusikapedagoogika magistrantuuri.

Helen Kirsi märkis, et muusikakooli juhtimine on kahtlemata väljakutse. Nõnda väikeses koolis on kõik töötajad kõikvõimalikes ametites, koolipsühholoogist sekretärini välja, lisaks oma eriala. Peab suutma olla paindlik ja loominguline. «Mulle meeldivad väljakutsed ja enese ületamine vahel ka inimvõimete piiril kõikudes,» ütles Kirsi. «Olen vahepeal selline nii-öelda vanakooli õpetaja: karm ja nõudlik, eeldades tohutut pühendumist oma instrumendile. Lauljana olen mõistnud, et tehnika, segatud ausa emotsiooniga, on see, mis laval mõjub ja keerulistest olukordadest välja aitab tulla.»