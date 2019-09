Valgamaa aarded leidsid uued omanikud

Valga maakond loodi 6. septembril 1920 ja seega läheneb maakonna 99. sünnipäev. Maakonna sünnipäeva tähistamine on Valgamaal toimunud traditsiooniliselt mänguga “Aaretejaht,” milles osalema ja aardeid otsima oodati kõiki maakonna elanikke.

Korraldajad tänavad kõiki osalejaid ja loodavad, et mäng pakkus põnevust ja tekitas hasarti ning loodavad, et järgmisel aastal saab maakonna aardejahti korraldada eriti suurejooneliselt. Samuti tänavad korraldajad kõiki ettevõtjaid ja organisatsioone, kes maakonna aardekotte täita aitasid.

Otepää vald, Valga vald, Keil M.A. OÜ, Valgamaa Noorsootöökeskus Tankla, AS A-Karuse, AS Sangaste Linnas, AS ATRIA Eesti, OÜ Birchlagoon, OÜ Hingehelin, OÜ Mängukohake Puka laste mängukeskus FUN, Batu OÜ, Irja Tuvike õmblusstuudio, Otepää käsitöökauplus „Anni butiik“ , OÜ Sangaste Mõisa Ringtalli külastuskeskus, OÜ Valga Haigla Apteek ja OÜ Puupõld.