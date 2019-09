Politseinikud päästsid sohu eksinud naise

Lõuna prefektuuri operatiivjuht Ottomar Virk märkis suvistele otsingutele tagasi vaadates, et mõnedel juhtudel raskendas inimese kiiret leidmist tõik, et otsitava telefoniaku oli tühjaks saamas või saigi see hädaabikõne vältel juba tühjaks. „Olgugi, et kõik selle hooaja otsingud on lõppenud positiivselt, on olnud nii mõnigi kriitilisem hetk, kus selgub, et inimene lobises metsas sõpradega telefoniaku tühjaks. Telefoniakut tuleb säästa ajani, mil olete turvaliselt tagasi kodus. Täis laetud aku võimaldab teil metsa eksides saada elupäästvat abi,“ rääkis operatiivjuht.