Võrus valmisid uus kossuväljak ja jõulinnak

«Tänapäeval pole muid võimalusi: selleks, et laps tuleks ruumist välja midagi tegema, peab see olema talle huvitav – midagi sellist, mida ta tahab teha,» rääkis Võru linnapea Anti Allas, kelle sõnul peab laste huvitegevust toetama moodne taristu. «Peame selle nimel pingutama, et lapsed tuleksid ekraanide tagant rohkem värskesse õhku ennast füüsiliselt liigutama.»

Mängida saab ka teisi pallimänge

Täismõõtmetes välikorvpalliväljakule on maha märgitud ka muud jooned, seal saab mängida näiteks võrkpalli ja teisi pallimänge. Jõulinnaku komponentide valimisel on lähtutud eelkõige kooli vajadustest, seadmeid saab kasutada ka kooli kehalise kasvatuse tundides. Linnakus on kiiged, tasakaaluharjutuste seadmed, rööbaspuud, ronimise ja lõuatõmbamise atribuudid ning muud jõugümnastika tegemiseks vajalikud riistapuud.

Kreutzwaldi kool korraldas sellest õppeaastast oma töö ümber nii, et koolipäeva jooksul on kaks pikka vahetundi, mille jooksul saab kogu kool söödud. «Seetõttu soovib kool, et õpilased läheksid pika vahetunni ajal ka välja ning neil oleks seal midagi huvitavat teha,» lisas Allas.

Korvpalliväljaku kõrval on Allase sõnul suur elamupiirkond ning lähedal valmib Koreli oja puhkeala. Sealsamas on veel koerteväljak ja kaubanduskeskused. «Tekkimas on terviklik hea elukeskkonnaga piirkond, kuhu näiteks noored pered võiksid soovida kinnisvara soetada,» lisas Allas.

Linnapea sõnul soovitakse esialgu jätta väljakud ööpäev läbi avatuks. Seal on olemas valgustus ning üles plaanitakse panna ka kaamerad. «Tegemist on kalli väljakukattega ning kui korvpalliaias hakatakse vandaalitsema, oleme sunnitud selle siiski hilisõhtul lukku panema. Kahjuks on juba esimene negatiivne kogemus olemas.»

Maksis üle 160 000 euro

Palliplatsi ja jõulinnaku ehitustööde maksumus koos käibemaksuga oli 160 227 eurot, millest 70 000 eurot on riigikogu Sotsiaaldemokraatliku Erakonna katuseraha ja 50 000 eurot Eesti Keskerakonna katuseraha. Ülejäänud rahastus saadi Võru linna eelarvest.

Välikorvpalliväljaku ja võimlemislinnaku rajamise peatöövõtja oli Kivipartner OÜ ning alltöövõtjad Spordiareenid OÜ, mis paigaldas korvpalliväljakule katte ning Lars Laj Eesti OÜ, mis paigaldas võimlemislinnaku tooted.

Sel aastal uuendati ka Kesklinna kooli mänguväljakuid, kus nüüd võimalik korralikul kattel korv- ja jalgpalli mängida. Eelmisel aastal vahetati aga välja Sõlekese lasteaia kõrval asuva mänguväljaku kate.