Antsla kool sihib aasta haridusteo tiitlit

Nominatsiooni sai gümnaasium tänu projektile «Liikuma kutsuv kool», millega nad liitusid rohkem kui kolm aastat tagasi. Kuigi selle Tartu Ülikooli liikumislabori algatatud ettevõtmisega on liitunud mitukümmend kooli üle Eesti, on Antsla kooli puhul tegu õppeasutusega, kes saanud mentoriks. See tähendab, et nad jagavad koolitustel oma teadmisi ja kogemusi teistele.