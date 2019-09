Tartu luterliku Peetri kooli filiaalina tegutsevas Jakobi koolis alustas kahes esimeses klassis õpinguid 11 last, kes said kirikus pähe vormimütsid. Kooli lipu ja ruumid õnnistas piiskop Joel Luhamets.

«Ühiskond ja kool ei saa lapsi kasvatada – nemad kasvatavad kodanikke. Samas peavad vanemad lapsi ka õpetama, milleks neile on suureks abiks kool. Kuid vastutus on ikkagi teil ja sellepärast on ka see kool sündinud,» pöördus piiskop vanemate poole.