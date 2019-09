Kairi Ruus: eeskujul on laste käitumisele suurem mõju, kui arvame

Väikesed maailmaavastajad teevad ikka nii, nagu nad on näinud oma vanemaid tegemas. Mõelge korraks sellele, kas te ise vanemana kinnitate turvavöö nii autos kui ka bussis. Kui vastus on jaatav, ei ole ilmselt liialt vaja peljata, kas teie laps koolibussis ikka oma rihma kinni paneb. Piisab vaid koolitee algul tarviliku tarkuse meelde tuletamisest ning ohutu sõit on tagatud kõigile.

Siinjuures palume teravat tähelepanu ka autojuhtidelt, kes peavad nüüdsest taas arvestama suurema laste hulgaga linnas. Palun arvestage, et nad on ikka ettearvamatud ning püüdke teha kõik endast olenev, et igaühe koolitee oleks turvaline. Kui vaja, siis aeglustage juba aegsasti enne koolimaja juurde jõudmist või suuremat hulka lapsi märgates. Hoidke nendega silmsidet, et nad näeks, et autojuht on neid märganud ja on valmis neid üle tee või mõnest teeotsast välja laskma.