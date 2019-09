Õpetaja heaks kogunes tuhandeid eurosid

«Kuu tagasi, enam-vähem sel ajal, kui üleskutse mind aidata laiema avalikkuse ette jõudis, sai mu haigus hoogu juurde, nii et jõudsin just kui teadvuseta olekus viimasel hetkel haiglasse,» kirjutab Merle Sulg fondi kodulehel. «Kui analüüsivastused lubasid, alustasid arstid ravi carfilzomibiga, mis oli selleks ajaks juba haiglas olemas. Praeguseks olen jõudnud uue ravimi ja raviskeemiga teise kuu või tsükli algusesse: olen kolmel nädalal kaks päeva Tartus ravil ja neljas nädal on ravipuhkus. Enesetunne on seni olnud enam-vähem, ainult liikumisvõime taastub sel korral kuidagi viletsamini. Eks tule rohkem «trenni» teha ja jõuvarud kokku võtta,» kirjeldab ta enda seisukorda.

«Mu raviarstiks on praegu dr Jane Lehtmaa, kes ütles eile analüüsivastuste kohta, et need on väga head – küllap siis kuu aja taguse seisuga võrreldes. Seega on alust arvata, et mul on läinud ja läheb päris hästi ja ikka peamiselt tänu teie fondi abile,» selgitab ta.