Galerii: Valga muuseumis avati kolme kunstniku ühisnäitus «Kõiksus»

Valga muuseumile kohaselt kõlas alguses väike muusikapala muuseumi direktori Neeme Punderi esituses, peale mida sai sõna näituse kuraator Peeter Talvistu. Kuraator kiitis Valga muuseumi selle eest, et nendega on hea koostööd teha ning ütles, et neil on juba ka järgmiseks aastakski näituse jaoks aeg kokku lepitud. Veel küll ei tea, milline see näitus tuleb.

«Ma leian, et näituseid peaks toimuma üle terve Eesti, nii ka Valgas. See näitus pole siin selleks, et inimesed Tallinnast saaksid sõita Valka, et kunsti vaadata. See on kohalikele inimestele,» sõnas Talvistu. «See näitus sai kokku nii, et minu jaoks kuidagi Ennu ja Eero tööd sobisid omavahel, midagi neis oli ühtset. Siis aga hakkasin vaatama, et üldpilt tuleb sünge ning avastasin Mirjami. Kogu kupatus teebki kokku kõiksuse,» lisas näituse kuraator Peeter Talvistu.