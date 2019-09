Värskas tabati ebaseaduslikult riigis viibinud kuubalane

Teisipäeva õhtul kella 18.30 ajal sai häirekeskus teate, et Värska tanklasse tuli tumedanahaline mees, kes räägib arusaamatus keeles. Helistaja hindas võõramaalase kahtlase käitumise järgi, et tegu on kaugema kandi inimesega, kes võib viibida riigis ebaseaduslikult, andis teada Lõuna prefektuuri pressiesindaja.