Sõira tunnustamisega mindi uuele ringile

"Sõir on omapärane ja tervislik puhtast piimast valmistatud iidne Eesti toit. Eestiles on selle väärtustamine läbi Euroopa Liidu süsteemi väga oluline, sest geograafiline tähis on kindel kvaliteedimärk erinevate sihtturgude tarbijate seas," sõnas maaeluminister Mart Järvik.

Toote nimetuse registreerimine kaitstud geograafilise tähisena näitab, et toode pärineb kindlast piirkonnast ning sellel on omadused, mis tulenevad geograafilisest päritolust. Lisaks peab vähemalt üks tootmisetapp toimuma määratud geograafilises piirkonnas. Nimetuse "sõir" all peetakse silmas laagerdamata kohupiimajuustu, mida tuntakse Eestis ennekõike ajaloolisel Võrumaal ja Setomaal. Toote koostisained on piim, kohupiim, munad, või, köömned ja sool.