Valga valiti kehvas seisus majade lammutamise katseprojekti

Sel nädalal andis halduspoliitika asekantsler Raigo Uukkivi teada, et Valga on ühena kolmest Eesti omavalitsusest valitud projekti läbiviimiseks. „Usume, et koos Valga ja teiste projekti partneritega suudame välja töötada lahendusi, mis on abiks ka kohalikele omavalitsustele üle Eesti,” kirjutas Uukkivi, kelle sõnul kavatsetakse projekti tulemusena koostada omavalitsustele juhendmaterjalid tühjenevate korterelamute probleemi lahendamiseks ning ettepanekud võimalike täiendavate toetusmeetmete ja seadusemuudatuste väljatöötamiseks.