Lähipäevade ilm tuleb sajune

Laupäeva öösel on tulemas vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Saartel ja kohati Lääne-Eestis sajab hoovihma. Puhub edela- ja lõunatuul 3-9, öö hakul rannikul puhanguti 13 m/s. Sooja tuleb 5-10, rannikul kuni 14 kraadi. Laupäeva päeval püsib vahelduva pilvisusega ilm. Peamiselt Lääne-Eestis sajab hoovihma. Puhub lõunakaare tuul 3-9, pärastlõunal saartel ja looderannikul puhanguti kuni 14 m/s. Sooja tuleb 15-19 kraadi.

Pühapäeva öösel on tulemas vahelduva pilvisusega ilm. Kohati võib hoovihma sadada ning tekkida udu. Puhub lõuna- ja kagutuul 2-8 m/s. Sooja tuleb 6-11, rannikul kuni 14 kraadi. Pühapäeva päeval on Lääne-Eestis oodata pilves selgimistega ilm. Mitmel pool sajab hoovihma. Ida pool on pilvi hõredamalt ja ilm olulise sajuta. Puhub kagu- ja idatuul 4-10 m/s. Lääne-Eestis tuleb sooja 15-17, ida pool kuni 21 kraadi.