Pühajärve põhikoolis avati laboriklass

Laboriklassis on tõmbekapp, mikroskoobid, katsevahendid ja muu vajalik. Pühajärve põhikooli looduainete õpetaja Peeter Kangur ütles, et varem ei olnud kohta, kus kõiki neid asju hoida ja katseteks valmis panna. „Uue klassi olemasolu hõlbustab kindlasti õpetaja tööd. Metoodika poole pealt – eks huvitav saab olema nii õpilasel, kui ka õpetajal,“ lisas Peeter Kangur. „Nüüd saab õppevahendeid ka juurde osta, sest nii mõnigi vahend oli meil 60-ndatest aastatest.“

„Soovime, et meie valla koolides käivad lapsed saaksid parimat haridust,“ sõnas Otepää vallavanem Kaido Tamberg. „Selge on see, et kõike korraga ei jõua, oleme iga õppeaasta algul püüdnud meie koolides midagi remontida, paremaks teha või midagi uut luua.“