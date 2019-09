Elupäästjatele jagati medaleid ja teisi aumärke

Päästeamet tunnustas päästeteenistuse aumärkide ja tänukirjadega 131 inimest, kes silma paistnud hoolivuse, missioonitunde ja vaprusega inimeste elu ja vara päästmisel või on osutanud märkimisväärseid teeneid päästevaldkonna arendamisel.

Elupäästja 3. klassi medali sai teiste seas Sander Ehte. Tänavu 5. aprillil märkas Ehte, et Võrus Männiku tänaval tuleb naabermajast suitsu. Olukorda kontrollima minnes selgus, et paksult suitsu täis hoones on ka eakas naabritädi. Sander roomas naiseni ning toimetas ta majast välja, päästes niimoodi inimese vingusurmast.