Mida kujutab endast kuu lõpus toimuv «Maal elamise päev»?

Selle päeva mõte on näidata, kuidas inimesed ja kogukonnad tegelikult maal elavad. Näidata, milliseid teenuseid nad tarbivad, millistes koolides ja lasteaedades käivad nende lapsed, kus nad töötavad ning mida põnevat vabal ajal teevad. See üritus on julgustuseks nendele, kes maale kolimisest mõtlevad. Samuti võimaldab see maaelanikel endil külastada oma valla asutusi – tõi ju haldusreform juurde uusi piirkondi, mida veel ei tunta.