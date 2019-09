Ligi pool Hummuli kooliminejatest on kaksikud

Esimese klassi tunnid on kolmapäeva keskpäevaks läbi saanud. Sel päeval oli lastel neli tundi. Markusele ja Martenile järele tulnud ema Jaana Butov ning Kertu ja Kareli ema Siret Korbun on skeptilised, kas kahe kaksikupaari kooliminek nüüd nii suur lugu ongi. Pigem on ikka oluline, et seekord läheb 48 õpilasega kooli rohkem lapsi kui eelmistel aastatel. «Järgmistel aastatel on neid jälle vähem,» lisab kooli direktor Evelin Tiivel. «Eelmisel aastal oli kolm õpilast ja üle-eelmisel viis.»