Palupera mõisast avaneb kollase akna vaade

Elva vallavalitsuse arengu- ja planeeringuosakonna juhataja Kertu Vuks ütles, et projekt pealkirjaga «Elu kahe maailma piiril» ei seisne ainult kollastes raamides, vaid üheskoos tehakse veel mitmesuguseid tegevusi. «Muu hulgas ilmuvad National Geographicu Eesti ajakirjas piirkonda tutvustavad materjalid: artiklid tegemistest Lõuna-Eestis ning ettevõtjaid tutvustavad lood.»

National Geographicu kollaseid aknaid on Lõuna-Eestis kokku üle 25. Palupera mõisa juures asuv kollane aken on ka esimene, mille juurde on paigaldatud külastajate hulka loendav andur.