Noored piltnikud panevad loovuse proovile

Käimas on fotokonkurss «Imeline Valgamaa». Osalema on oodatud 13–26-aastased noored oma fotodega Valgamaa loodusest, linnadest ja inimtegevusest looduses. Foto juurde tuleb lisada loominguline kirjutis, milleks võib olla luuletus, lugu või lihtne mõttemõlgutus. Töid võetakse vastu 15. oktoobrini. Inspiratsiooni leidmisel on abiks ka paar töötuba.