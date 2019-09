Jooksjad ületavad takistusi

Jooksma võib tulla üksi või meeskonnaga. Samuti on võimalus veeta sportlik laupäev koos lastega. Umbes kolmekilomeetrine pererada on läbitav lapsevankriga ning jõukohane pisikestele matkasellidele. Rajal on mitu kontrollpunkti, kust saab uusi ja harivaid teadmisi.