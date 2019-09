Ühemeherestorani pidaja taastas elutöö

Kevadel tulekahjus rängalt kannatada saanud Tammuri talurestoran on taastatud. «Nüüd on praktiliselt kõik valmis ja restoran taas avatud. Pisiasju tuleb veel teha, aga see ei sega külastust,» ütles Otepää lähedal asuva Tammuri talu peremees Erki Saareelmisel nädalal.