Lisaraha taotlus võib sünnitusosakonna päästa

Ministrit saatnud Põlva vallavanema Georg Pelisaare sõnutsi oli Kiik seda meelt, et aastaks ei ole mõtet lisaraha taotleda, sest see ei anna kellelegi kindlust. «Siia (Põlvasse – M. M.) ei ole võimalik saada ühtegi arsti, kui see on nii-öelda ühe aasta projekt. Kui taotlus tuleb, lubas ta selle viia valitsusse.»