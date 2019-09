«Linnaminejad peavad ootama lageda taeva all või siis bussi saabudes kiiresti üle tee jooksma, riskides auto alla jääda. Seda enam, et tegemist on viie tee ristiga, kust igalt poolt võib autosid tulla,» selgitas Mosen. «Värska ja Räpina suunas liigutakse ju haruharva ja linnast tulijatele pole ootekoda vaja. Lutsu peatuses oli mõne aja eest samamoodi, aga seal on ootekoda vähemalt teisele poole teed viidud. Rääkisin ka teetöölistega, kes ütlesid, et see on maanteeameti asi.»