Rekordsaak teeb talunik Mart Timmile rõõmu

«Mul on päris pikk põllumehetöö kogemus ning suures pildis on taimekasvatuse seisukohast olnud tore aasta,» rääkis Võru vallas Navi külas asuva talu peremees Timmi. «Ega mäletagi, et teravilja osas olnuks nii head aastat. Oleme Kagu-Eestis ka suurematest ilmaõnnetustest kõrvale jäänud.»